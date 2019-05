Die USA wollen Zölle gegen China erhöhen und verschärfen den Ton gegenüber dem Iran. Der Ölpreis sinkt dabei um rund 1,5 Dollar pro Barrel.

Die Ölpreise sind am Montag in Reaktion auf einen sich verschärfenden Handelsstreit zwischen den USA und China deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,33 US-Dollar. Das waren 1,52 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,44 Dollar auf 60,50 Dollar.

Kurz vor neuen Handelsgesprächen ...

