Trump droht mit neuen Zöllen - China erwägt Absage der Gespräche

US-Präsident Donald Trump geht im Handelsstreit mit China in die Offensive. Der Präsident drohte, die US-Zölle auf Importe aus China drastisch zu erhöhen. China erwägt derweil Kreisen zufolge, die Handelsgespräche abzubrechen. In einer Reihe von Tweets schrieb Trump, er plane die Zölle auf chinesische Waren im Umfang von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent von derzeit 10 Prozent zu erhöhen. Weiter schrieb er, er würde "in Kürze" zusätzlich Zölle in Höhe von 25 Prozent auf weitere chinesische Waren im Umfang von 325 Milliarden US-Dollar erheben.

Chinas Regierung überdenkt Reisepläne von Vizepremier - Zeitung

Chinas Regierung überdenkt die Reise von Vizepremier und Chefunterhändler Liu He nach Washington diese Woche, nachdem US-Präsident Donald Trump gedroht hatte, die Zölle zu erhöhen. Möglich sei eine spätere Reise oder eine vollständige Annullierung, sagte ein Informant zur South China Morning Post. Die Reise könnte sich um einige Tage verzögern, wobei Liu nur für kurze Zeit bleibe, oder die Reise könnte vollständig abgesagt werden. Der Insider betonte, dass noch keine Entscheidung getroffen worden sei.

Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor etwas höher

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,5 (März: 54,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

PBoC senkt Mindestreservesatz für kleine und mittlere Banken

Die chinesische Notenbank unternimmt weitere Anstrengungen, um die Kreditvergabe insbesondere an kleinere Unternehmen anzukurbeln. Die People's Bank of China (PBoC) kündigte an, die Mindestreserveanforderungen für kleine und mittelgroße Banken zu senken. Die Änderungen werden am 15. Mai in Kraft treten. Die PBoC geht davon aus, dass dadurch 280 Milliarden Yuan - umgerechnet 37 Milliarden Euro - an Liquidität ins Bankensystem gepumpt werden.

SPD verliert nach Kollektivierungdebatte in Umfrage an Zustimmung

Die von Juso-Chef Kevin Kühnert geforderte Kollektivierung von Konzernen hat der SPD bei den Wählern geschadet. Das geht laut Forsa aus der jüngsten Umfrage des Institutes für das Medienunternehmen RTL/n-tv hervorgeht. Danach verliert die SPD zwei Prozentpunkte und landet bei 15 Prozent, während die Unionsparteien sich um zwei Punkte auf 29 Prozent verbessern kann.

CDU-Vize Laschet widerspricht Kramp-Karrenbauer in Debatte über CO2-Steuer

In der Debatte über die Einführung einer CO2-Steuer für den Klimaschutz hat CDU-Vize Armin Laschet die ablehnende Haltung seiner Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisiert. "Ich halte das für falsch, einfach Nein zu sagen", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Damit wandte er sich gegen Kramp-Karrenbauer, die einer CO2-Steuer eine Absage erteilt hatte.

Spahn verteidigt geplante Impfpflicht gegen Kritik aus der SPD

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die von ihm geplante Masern-Impfpflicht gegen Kritik verteidigt. Sein Vorschlag sei durchaus rechtlich umsetzbar, sagte Spahn am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Zwar gebe es schon seit Jahren Diskussionen und Bemühungen, die Menschen noch stärker freiwillig zum Impfen zu bewegen. Aber "es passiert halt nicht genug", betonte Spahn.

Puigdemont darf laut Oberstem Gerichtshof doch bei Europawahl antreten

Der ehemalige Regionalpräsident von Katalonien, Carles Puigdemont, darf bei der Europawahl kandidieren. Diese Grundsatzentscheidung fällte Spaniens Oberster Gerichtshof und widersprach damit einer Sperre der spanischen Wahlbehörde. Der Beschluss des Gerichts fiel einstimmig. Das Urteil in dem konkreten Fall muss aber noch das zuständige Verwaltungsgericht fällen.

Regierungskandidat Pendarovski gewinnt Präsidentschaftswahl in Nordmazedonien

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Nordmazedonien hat der Kandidat der regierenden Sozialdemokraten, Stevo Pendarovski, gewonnen. Auf ihn entfielen 51,75 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlkommission nach Auszählung fast aller Stimmen mit.

41 Tote bei Notlandung von Passagiermaschine in Moskau

Bei der Notlandung einer russischen Passagiermaschine auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo sind 41 Menschen ums Leben gekommen, darunter mindestens zwei Kinder. Von den 78 Insassen der Aeroflot-Maschine hätten 37 das Unglück überlebt, teilte das Ermittlungskomitee mit.

USA verlegen Flugzeugträger und Bomberstaffel in Mittleren Osten

Die USA entsenden den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel als Warnung an den Iran in den Mittleren Osten. Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, begründete den Schritt mit "einer Reihe beunruhigender und eskalierender Anzeichen und Warnhinweise" Teherans. Die USA wollten mit ihrer Reaktion eine "klare und unmissverständliche Botschaft" an die iranische Regierung senden.

Kongressanhörung von Sonderermittler Mueller für 15. Mai anvisiert

In der anhaltenden politischen Kontroverse über seinen Abschlussbericht zur Russland-Affäre soll Sonderermittler Robert Mueller am 15. Mai vom US-Kongress befragt werden. Dieser vorläufige Termin müsse allerdings noch bestätigt werden, sagte der demokratische Abgeordnete David Cicilline, der dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses angehört, dem Sender Fox News.

Russland und die USA werfen sich unzulässige Einmischung in Venezuela vor

Russland und die USA haben sich erneut gegenseitig eine unzulässige Einmischung in die Krise in Venezuela vorgeworfen. Mit Blick auf Drohungen der US-Regierung, nötigenfalls militärisch in den Machtkampf in Venezuela einzugreifen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in Moskau: "Wir rufen die Amerikaner und all diejenigen, die sie unterstützen, auf, ihre unverantwortlichen Pläne aufzugeben und ausschließlich im Rahmen internationalen Rechts zu handeln."

Aufhebung der Immunität oppositioneller Abgeordneter in Venezuela geplant

Im Machtkampf in Venezuela strebt die regierungstreue verfassungsgebende Versammlung die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Abgeordneten an, die den gescheiterten Militäraufstand vom Dienstag unterstützt hatten. Die Staatsanwaltschaft habe mit der Beweisaufnahme begonnen, die Anträge zur Aufhebung der Immunität würden bei der verfassunggebenden Versammlung eingereicht, sagte deren Vorsitzender, Diosdado Cabello.

Sozialdemokrat Cortizo gewinnt Präsidentenwahl in Panama

Der Sozialdemokrat Laurentino "Nito" Cortizo hat die Präsidentenwahl in Panama gewonnen. Das Wahlgericht in Panama-Stadt erklärte ihn zum Wahlsieger. Nach der Auszählung von mehr als 92 Prozent der abgegebenen Stimmen lag Cortizo demnach mit rund 33,1 Prozent uneinholbar vor dem konservativen Ex-Außenminister Rómulo Roux, der auf rund 31,1 Prozent kam.

Nordkorea provoziert mit neuerlichen Waffentests

Inmitten der festgefahrenen Atomverhandlungen mit den USA hat Nordkorea neue Waffentests vorgenommen. Unter der Aufsicht von Machthaber Kim Jong Un habe das Militär Langstrecken-Mehrfachraketenwerfer und taktische Lenkwaffen getestet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. US-Präsident Donald Trump zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass Kim sich an seine Zusagen halten werde. Die Bundesregierung sprach hingegen von einer "Provokation".

Indonesien BIP 1Q -0,52% gg Vorquartal (PROG -0,37%)

