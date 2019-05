Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.235 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte einmal mehr für schlechte Stimmung bei den Anlegern. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende über den Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, Zölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar ab Freitag von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Offenbar hat er in den laufenden Verhandlungen die Geduld verloren.



Dem Vernehmen nach ist durch die Ankündigung auch die für Mittwoch geplante nächste Verhandlungsrunde zwischen Peking und Washington in Gefahr. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Papiere der Deutschen Telekom, von Vonovia und von Eon. Die Aktien von BASF, Covestro und Continental bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker.



Ein Euro kostete 1,1190 US-Dollar (+0,09 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.283,43 US-Dollar gezahlt (+0,35 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,88 Euro pro Gramm.