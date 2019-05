Zum einen muss die Traceability - also die Nachverfolgbarkeit von Prozessen - gewährleistet sein und damit die Informationen darüber, unter welchen genauen Bedingungen diese Prozesse durchgeführt wurden. Die Herausforderung ist, die dafür relevanten Prozessdaten in Echtzeit zu erfassen und einem zentralen Datenbanksystem zuführen zu können.

Zum anderen muss eine Schnittstelle geschaffen werden, durch die sich sowohl die einzelne Lötstation als auch ganze Bulks von mehreren Stationen zentral mit Informationen oder Profilen/Parametern beschicken lassen, die für die Durchführung eines bestimmten Prozesses bestimmt sind. Hakko stellt nach eigenen Angaben mit der FN-1010 ein Lötsystem vor, welches genau diesen Erwartungen entspricht. Alle Informationen aus dem manuellen Lötprozess werden in Echtzeit gesammelt, gespeichert und visualisiert. Alle relevanten Prozessdaten, wie Format und Seriennummer der Lötspitze, Anzahl der Aufheizvorgänge und die gesamte geleistete Betriebszeit der individuellen Spitze, werden erfasst. Flexible Interface Optionen sorgen für die einfache Integration in jede Umgebung und in jede Ausbaustufe. Wahlweise stehen zur Verfügung: RS232, USB 3.0 oder LAN.

Aber was steckt eigentlich dahinter?

Die Bundesregierung hat eine weitere technische Revolution ausgerufen: Industrie 4.0. Ziel von Industrie 4.0 ist es, alle Teilnehmer einer Wertschöpfungskette digital so zu verknüpfen, dass alle Beteiligten miteinander in einem Netzwerk (Internet oder Intranet) verbunden sind, vom Menschen zu den Maschinen, Anlagen, der Logistik, der Produktion und den Finanzen. Grundlagen sind intelligente, digital vernetzte und sichere Systeme, mit deren Hilfe eine weitgehend selbstorganisierte Produktion möglich werden soll. Gerade in sensiblen Produktionsumfeldern wie für High-Tech-Elektronik für Militär, Medizin, Automotive, Luft und Raumfahrt führt jede einzelne, misslungene Lötstelle ...

