Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 25,40 auf 22,00 Euro gesenkt. Nach den Herausforderungen im ersten Quartal habe sie ihre Erwartungen an den diesjährigen Umsatz je angebotenem Sitzplatzkilometer reduziert, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ziele der Fluggesellschaft für die Tochter Eurowings und für das Frachtgeschäft hält sie für ambitioniert. An die Stelle der Lufthansa als Favorit im Sektor rücke nun das Papier von Air France-KLM./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0099 2019-05-06/09:37