Peter Altmaier wünscht sich mehr wirtschaftspolitische Debatte. Heute hat er deshalb zu einer Konferenz geladen, um seinen umstrittenen industriepolitischen Masterplan zu diskutieren. Es dürfte heiß hergehen.

Vielleicht ist das kein Trost, aber einige erfahrene Akteure im Hauptstadtbetrieb sind der festen Überzeugung, dass es den harschen Kritikern, die gerade über Wirtschaftsminister Peter Altmaier urteilen, gar nicht um Altmaier selbst geht. Sondern einzig und allein um deren Frustbewältigung. Die Fans von Friedrich Merz, der nicht CDU-Chef wurde und wohl auch erst einmal nicht Wirtschaftsminister, hätten sich abreagieren müssen. Und sie taten es eben an dem Mann, der gerade zur Verfügung (und im Wege) stand. Es hätte, so die Lesart, also jeden treffen können.

Es traf aber: Peter Altmaier. Den ersten CDU-Wirtschaftsminister seit Jahrzehnten, der zwar viel und gerne vom Urahn Ludwig Erhard erzählt, für viele seiner Parteifeinde aber eher wie ein schwarz lackierter Sigmar Gabriel regiert. Nachdem der Saarländer im Februar seine "Nationale Industriestrategie" vorgestellt hatte, brach sich der aufgestaute Ärger dann Bahn. Zu viel Staatslenkung und ökonomische Großmannssucht, zu viel China-Kopie und viel zu wenig Anerkennung für die Nöte des Mittelstands, lautete das weit verbreitete ...

