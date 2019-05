In den Handelsgesprächen kam man offenbar nicht weiter - also müssen die Amerikaner nachlegen. Bewegen sich die Chinesen nicht, muss der Druck erhöht werden, damit sie sich bewegen. Entsprechend reagierten heute morgen alle Märkte in Asien mit deutlichen Minuszeichen. Teilweise mit - 3,3 % in Hongkong als erste Reaktion. Damit wird es aus technischen Gründen heute in Europa etwas eng. Selbst der Ölpreis gibt deutlich nach und Gold legt etwas zu. Alles zusammen nicht entscheidend, aber: Nach fast 20 % Indexgewinn seit Jahresanfang wird es dünn. Mithin: Abwarten!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info