Die bekannten Luxusadressen wie LVMH oder Kering (Gucci) und die zwei Schweizer Swatch und Richemont sind nicht aufzuhalten. Trotz vieler Konjukturängste der Theoretiker ist dieser Sektor eines der sichersten Zeichen dafür, was am Weltmarkt wirklich gespielt wird. Die Bewertungen sind allesamt hoch, aber: welches KGV ist bei 0 % Zins richtig? Gar keins! Gekauft wird der Trend und die darin steckenden Erwartungen. Die in diesen Wochen vorgelegten Ergebnisse und die Perspektiven des Managements sind die entscheidende Größe.



