Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt geht mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Die überraschende Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, auf chinesische Produkte höhere Zölle zu verhängen, hat die Märkte laut Händlern auf dem falschen Fuss erwischt. Die für diese Woche geplanten Handelsgespräche zwischen den beiden Seiten könnten laut einem chinesischen Zeitungsbericht entweder verkürzt fortgesetzt, oder aber noch ganz abgesagt werden.

An den chinesischen Börsen sind die wichtigsten Indizes am Morgen bereits um zeitweise bis zu sechs Prozent eingebrochen. Wie Händler erklären, hatten Marktteilnehmer angesichts der zuletzt eher zuversichtlichen Töne aus den beiden Verhandlungslagern auf eine baldige Einigung gehofft und diese entsprechend teilweise schon in die Kurse eingepreist. Wie ein Ökonom erklärt, könnten Trumps Pläne dazu führen, ...

