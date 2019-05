Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EWU-Inflationsrate ist im April deutlich von 1,4% auf 1,7% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Dabei sei der wesentliche Aufwärtsimpuls von den Dienstleistungspreisen ausgegangen. Diese seien im Vorjahresvergleich um 1,9% nach 1,1% im März geklettert. Im Durchschnitt beider Monate habe die Teuerungsrate bei Dienstleistungen damit aber auf dem Niveau der vorangegangenen Monate gelegen. Dies zeige, dass hier verzerrende Faktoren am Werk gewesen seien. Verdächtiger Nr. 1 seien hier die Osterferien, die im letzten Jahr um den Monatswechsel März/April und damit sehr früh gelegen hätten, in diesem Jahr aber komplett in den April gefallen seien. Da mit diesem Ereignis immer temporäre Preisschübe bei einigen Dienstleistungen verbunden seien, sei die Preisentwicklung im März nach unten verzerrt worden, im April nach oben. Infolge dieses Effekts sei die Kerninflation im April von 0,8% auf 1,2% gesprungen. Für Mai sei nun aber wieder eine leichte Gegenbewegung zu erwarten. (06.05.2019/alc/a/a) ...

