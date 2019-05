Wien (www.anleihencheck.de) - In den nächsten Tagen stehen nur wenige relevante US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Fokus der Marktteilnehmer werde auf den Verbraucherpreiszahlen (Fr.) für April liegen. Die Kernrate - Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel - habe den Berechnungen der Analysten der RBI zufolge im letzten Monat um 0,1% bis 0,2% p.m. zugelegt. Die Vorjahresrate dürfte von 2,0% auf 2,1% gestiegen sein. Die Kraftstoffpreise hätten im April um knapp 11% über dem Niveau des Vormonats gelegen. Saisontypisch sei "nur" ein Plus von gut 4%. Bereinigt um saisonale Effekte dürfte für die Kraftstoffpreise daher ein Anstieg von 6% bis 7% p.m. ausgewiesen werden. Bei einem Gewicht im Warenkorb von 3,6% ergebe sich ein verstärkender Effekt auf den Anstieg des Verbraucherpreisindex von 0,23 Prozentpunkten. Die Analysten der RBI würden daher davon ausgehen, dass der Verbraucherpreisindex im letzten Monat um 0,4% p.m. angestiegen sei. Die Vorjahresrate dürfte von 1,9% auf 2,0% gestiegen sein. ...

