Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich wieder in Rekordlaune, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Gemäß der am Freitag veröffentlichten Februardaten sei die Arbeitslosenquote im April auf 3,6% und damit den tiefsten Stand seit Dezember 1969 zurückgefallen. Auch die Zahl der neugeschaffenen Stellen habe mit 263.000 deutlich stärker zugelegt als im Marktkonsens (+190.000) erwartet, während das Jahreswachstum der durchschnittlichen Stundenlöhne mit 3,2% gg. ...

