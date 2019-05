Von Bradley Olson

NEW YORK (Dow Jones)--Occidental Petroleum geht nach der in Aussicht gestellten Kapitalspritze der Investmentfirma Berkshire Hathaway von 10 Milliarden US-Dollar bei der geplanten Übernahmen der Anadarko Petroleum Corp forscher voran. Occidental, die ebenso wie der Wettbewerber Chevron über Anadarko Zugriff auf deren lukrative Schieferölfelder im Permbecken in Texas und New Mexico bekommen will, hat die Barkomponente ihrer Offerte aufgestockt.

Das neue Gebot sieht nun eine Barzahlung von 59 Dollar sowie 0,2934 eigene Aktien je Anadarko-Stammaktie vor. Der Wert der Offerte liegt damit unverändert bei 76 Dollar je Aktie, dem Wert, der bei Veröffentlichung des Gebots am 24. April genannte worden war.

Occidental Petroleum hatte mit der Offerte von zuletzt 38 Milliarden Dollar für Anadarko die ebenfalls interessierte Chevron ausgestochen. Der Ölmulti bietet nach aktuellen Berechnungen knapp 31 Milliarden Dollar - 16,25 Dollar in bar und 0,3869 Aktien -, und die Boards beider Unternehmen sind sich bereits handelseinig. Die Vereinbarung mit Chevron sei weiter in Kraft, hieß es am Sonntagabend von Anadarko.

Occidental-CEO Vicki Hollub zeigte sich frustriert über das Verhalten des Boards von Anadarko. "Wir sind nach wie vor verblüfft über Ihren offensichtlichen Widerstand, viel mehr Wert für die Anadarko-Aktionäre zu erzielen, was durch unsere Interaktionen in der vergangenen Woche deutlich zum Ausdruck gekommen ist", schrieb sie in einem Brief vom Sonntag.

Anadarko erklärte, man prüfe das neue Angebot. Vorstand und Boards seien "während der gesamten Dauer dieses Prozesses aktiv beteiligt" gewesen. Ein Sprecher von Chevron verwies Fragen an Anadarko. Chevron hatte gesagt, dass seine Transaktion "den Aktionären von Anadarko den besten Wert und die größte Sicherheit bietet".

Occidental legte zudem am Sonntagabend und damit einen Tag früher als geplant Zahlen für das erste Quartal vor. Demnach ist der Nettogewinn um rund 10 Prozent auf 631 Millionen Dollar gesunken. Die Produktion im Permbecken kletterte um 47 Prozent auf 261.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Die Zahlen fiel besser aus als erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2019 03:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.