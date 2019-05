"Mit dem Anlagenausbau tragen wir dem weltweit gestiegenen Bedarf an hochwertigen Farbstoffen für die Kunststoffindustrie Rechnung", sagt Philipp Junge, Leiter des Lanxess-Geschäftsbereichs Rhein Chemie. Macrolex-Farbstoffe erfüllen Standards für Kinderspielzeug Die Investition ist ein klares Bekenntnis zum Standort Leverkusen. "Mit dem Ausbau unseres Farbmittelgeschäfts im Chempark Leverkusen konnten wir sechs zusätzliche Arbeitsplätze schaffen", ergänzt Dr. Axel Lache, Produktionsleiter des Colorant Additives-Geschäftes. Die löslichen, organischen Farbstoffe der Marke Macrolex werden vor allem zur Einfärbung hochwertiger Kunststoffprodukte wie zum Beispiel Getränkeflaschen, Kunststoffverpackungen, Elektronikgeräte, Autoheckleuchten und Kinderspielzeug eingesetzt. Das Portfolio des Lanxess-Geschäfts mit Farbadditiven umfasst insgesamt 150 Produkte und neben den Macrolex-Farbstoffen weitere hochwertige Farbmittel für den Einsatz in einer Vielzahl anspruchsvoller Einsatzgebiete, vom LCD-Bildschirm bis hin zu Farbmitteln in Schreibgeräten. Die Business Line beliefert dabei weltweit mehr als 800 Kunden mit Farbstoffen und Pigmenten. (sf)

