BERLIN (Dow Jones)--Der Wettbewerbsdruck auf die deutsche Wirtschaft nimmt nach einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zu. Die Abkühlung der Weltkonjunktur, die handelspolitischen Widrigkeiten und heimische Geschäftsrisiken belasteten die stark exportorientierte deutsche Industrie immer stärker, so eine aktuelle DIHK-Umfrage mit mehr als 2.000 Unternehmensantworten. Die Industrie plant demnach für 2019 "mit deutlich weniger Auslandsinvestitionen als im Vorjahr". Der Saldo sank auf 16 Punkte von 27 Zählern im Jahr 2018.

So niedrig seien die Investitionspläne für das Ausland zuletzt 2013 gewesen, erklärte die Kammerorganisation. "Der Druck auf die deutsche Wirtschaft wird größer", konstatierte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. "Das Hin und Her beim Brexit, die globalen Handelskonflikte und die US-Sanktionen belasten die Konjunktur und trüben spürbar die Investitionsfreude der deutschen Unternehmen für das Auslandsgeschäft." Inländische Faktoren wie hohe Strom- und Energiepreise oder Aufwendungen wegen des Fachkräftemangels schmälerten zudem die Budgets für Investitionen.

Auch sinke der Anteil der Industriefirmen, die außerhalb deutscher Standorte investieren, auf 46 Prozent - den niedrigsten Wert seit 2014. Um sich gegen Risiken abzusichern, verteilten die Betriebe ihre verringerten Investitionsbudgets vermehrt auf verschiedene Kontinente. Im Euroraum planten 65 Prozent der im Ausland tätigen Betriebe neue Investitionen. "Die heimischen Geschäftsrisiken wie zum Beispiel der Fachkräftemangel, Energie- und Strompreise und Arbeitskosten bereiten den Unternehmen zunehmend Kopfzerbrechen - und machen den Weg ins Ausland attraktiver", analysierte Schweitzer.

Die Unternehmen sähen zwar nach wie vor im europäischen Binnenmarkt einen sicheren Hafen für ihre Investitionen. Allerdings verringerte sich in der Umfrage der Investitionssaldo im gemeinsamen Währungsraum von 29 auf 17 Punkte und in der sonstigen EU von 38 auf 25 Punkte. Zu Jahresbeginn 2019 planten 26 Prozent der auslandsaktiven Firmen aus Kostengründen im Ausland zu investieren. Schweitzer forderte eine Verbesserung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen im Inland und mahnte "eine Steuer- und Bürokratieentlastung für hiesige Unternehmen" an.

