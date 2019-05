Die Stimmung unter Dienstleistern in der Eurozone hat sich im April etwas eingetrübt. Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 0,5 Punkte auf 52,8 Zähler, wie das Institut am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren 52,5 Punkte ermittelt worden.

Der Gesamtindex, der auch die Industrie umfasst, sank um 0,1 Punkte auf 51,5 Zähler. In einer ersten Schätzung waren 51,3 Punkte ermittelt worden. Der Euro reagierte kaum auf die Daten./elm/jsl/fba

AXC0112 2019-05-06/10:25