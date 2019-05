flatex Morning-news DAX update: Die Ankündigung über neue US-Zölle im Handelsstreit ...

Die Ankündigung über neue US-Zölle im Handelsstreit mit China belasten die Börsen weltweit deutlich. So reagierten die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte stark negativ, der Hang Seng China Enterprises Index verliert rund 3,6 Prozent, der Hong Kong Hang Seng Index gibt um 3,3 Prozent nach. Die Börse in Japan war bedingt durch einen Feiertag geschlossen. Der DAX verliert in der ersten halben Stunde rund 1,4 Prozent, schwächster Wert ist BASF mit einem Minus von über sieben Prozent. Die US-Futures sind ebenfalls sehr schwach, so verliert die Indikation auf den S&P Future aktuell 1,6 Prozent.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex konnte zum Wochenschluss mit positiven Vorzeichen aus dem Handel gehen, er schloss mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 12.412,75 Zählern. Damit sendet der DAX weiterhin positive Signale, denn er konnte am Freitag mit einem Tageshoch bei 12.435,67 Punkten ein neues Hoch in der aktuellen Aufwärtsbewegung generieren. Somit hält sich der DAX weiter hin über dem jüngst gebrochenen Abwärtstrend seit dem Rekordhoch im Januar 2018. Dieser verläuft derzeit bei rund 12.264 Punkten und wäre somit gleichzeitig als Unterstützung auf der Unterseite zu sehen. Auf der Oberseite könnte der nächste Widerstand bei 12.458 Punkten liegen. Neben der bereits genannten Unterstützung könnte das Tief vom Freitag bei 12.344 als weitere Kursunterstützung dienen.

