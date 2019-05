Drogerieketten und Sportartikelhersteller bieten den besten Kundenservice. Und Mittelständler nutzen ihre Chance, Weltkonzerne auszustechen.

Wenn Schönheit auf Tour geht, ist die Drogeriekette dm dabei. Zwei Mal im Jahr findet in einer europäischen Metropole die zweitägige Beauty-Messe Glow statt. Stars wie Dagi Bee, die auf YouTube einen Make-up-Kanal betreibt, Stefanie Giesinger, die frühere Gewinnerin der Castingshow "Germany's Next Topmodel", und Sängerin Lena werben dort für Schönheitsprodukte. Seit 2017 sponsert dm die Messe großzügig - und der Name wurde in "Glow by dm" erweitert.

Das Event gilt als Treffpunkt für mode- und markenbewusste Vertreter der Generationen X und Z, also der nach 1990 Geborenen. In Dortmund kamen zuletzt 17.000 Teilnehmer. Die Drogeriekette trifft damit den Sound jugendlicher Konsumenten. dm gilt bei ihnen als Unternehmen mit gutem Image und Kundenservice. Events wie die Glow zahlen auf die Reputation positiv ein.

Der Drogeriegigant aus Karlsruhe glänzt beim Service für Konsumenten seit Jahren mit Bestnoten. Die heute 59.000 Mitarbeiter verkauften schon Bio, als das für viele Menschen noch ein Fremdwort war. Die Gänge in den rund 3500 Filialen sind breiter und niedriger gebaut, um den Kunden ein angenehmeres Gefühl zu geben. Eigenmarken von dm schlagen in Verbrauchertests Markenprodukte. Käufer schätzen die Rücknahmegarantie für falsch gekaufte Produkte und schnelle und zügige Kontaktmöglichkeiten: per E-Mail oder vor Ort, so das Kölner Marktforschungsinstitut Service Value.

Der Kunde ist König

Laut Service Value ist dm daher beim Kundenservice Branchenspitze - noch vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...