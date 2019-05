Während der DAX am Montag nach Trumps Zoll-Keule fast zwei Prozent verliert, hält sich Adidas wacker. Zwischenzeitlich notierte die Aktie des Sportartikelherstellers, der am Freitag Top-Zahlen vorgelegt hat, sogar im Plus. Der Grund: Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Adidas-Aktie massiv erhöht.

