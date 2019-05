Capcora arrangiert weitere Mezzanine-Finanzierung für EYEMAXX Real Estate AG DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Capcora arrangiert weitere Mezzanine-Finanzierung für EYEMAXX Real Estate AG 06.05.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, Frankfurt am Main, hat erneut eine Mezzanine-Zwischenfinanzierung für eine Immobilie der EYEMAXX Real Estate AG arrangiert. Bei dem Projekt handelt es sich um ein bereits im Bau befindlichen Großprojekt aus dem derzeitigen Portfolio des Immobilienentwicklers. Die EYEMAXX Real Estate AG ("Eyemaxx"), eine in Aschaffenburg ansässige und an der Frankfurter Börse im General Standard gelisteten Immobiliengesellschaft, hat mit Hilfe von Capcora Mezzanine-Kapital für eine größere Projektentwicklung in Deutschland aufgenommen. Durch den Einsatz der nachrangigen Tranche konnte die Finanzierungsstruktur im Projekt optimiert werden. Eyemaxx entwickelt derzeit unterschiedliche Immobilienprojekte im Gesamtvolumen von rund 1 Mrd. EUR. Der Geschäftsfokus liegt dabei auf Wohn- und Gewerbeimmobilien, wie Hotels und Serviced Apartments sowie gesamten Stadtquartiersentwicklungen in den Kernmärkten Deutschland und Österreich. "Wir freuen uns über ein weiteres Closing mit der Unterstützung von Capcora. Die Nutzung von Mezzanine-Kapital ist ein wichtiger Treiber für unser weiteres Wachstum.", so Kristian Radosavljevic, CFO der Eyemaxx Real Estate Group. "Mezzanine-Kapital hat sich in den letzten Jahren zu einer Konstanten in der deutschen Immobilienfinanzierung entwickelt. Das Angebot variiert allerdings stark abhängig von der Ticketgröße, dem Projektstadium und der Art der Immobilie. Es freut uns daher sehr, dass wir Eyemaxx für ein weiteres Projekt einen geeigneten Kapitalgeber zur Seite stellen konnten. ", so Christian von Olnhausen, Geschäftsführer bei Capcora und verantwortlich für den Immobilienbereich. Über Eyemaxx: Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. www.eyemaxx.com Über Capcora: Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. www.capcora.com 06.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 807295 06.05.2019 AXC0120 2019-05-06/11:00