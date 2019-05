Professioneller, diskreter, bewaffneter u. unbewaffneter i.b.s.® Personenschutz seit mehr als 23 Jahren!



Im Inland, Ausland u. speziell in Krisenregionen.



i.b.s.® bietet mit seinen Spezialisten seit mehr als 23 Jahren effektiven Personenschutz für Menschen, die auf Grund ihrer exponierten Stellung in der Gesellschaft besonderen, nicht unerheblichen Gefahren ausgesetzt sind und bei denen, neben anderen Ma?Ynahmen, Personenschützer mit langjähriger Erfahrung im mittelbaren sowie auch unmittelbaren Personenschutz zum Einsatz kommen.



Für diesen Personenschutz ist oftmals weniger entscheidend ob Gefahren real bestehen oder durch die betroffenen Personen eher abstrakt empfunden werden, so dass diese sich nach einer eingehenden Beratung für eine Erhöhung der persönlichen Sicherheit, beispielsweise durch unbewaffnete oder auch bewaffnete Personenschutz Ma?Ynahmen dargestellt, entscheiden.



Zum Personenkreis, dessen Schutzma?Ynahmen durch unsere Mitarbeiter realisiert werden können gehören in der Regel



- vermögende Privatpersonen



- Inhaber u. Teilhaber sowie Geschäftsführer von Unternehmen - Vorstandsmitglieder u. Aktionäre von Konzernen - Politiker u. politisch engagierte Personen - Family Offices u. deren Klienten - International Offices - Klinikverbünde u. deren internationale Patienten - Menschen aus dem Bereich des Entertainments (Sport, Musik, Film, Fernsehen)



Für unsere Personenschützer und deren individuelle Personenschutz Konzepte ist es genauso entscheidend, dass Ma?Ynahmen im professionellen Personenschutz die persönlichen Empfindungen und Wünsche der Klienten ebenso berücksichtigen, wie auch tatsächliche Erkenntnisse über ein bestehendes Gefährdungspotential oder eine möglicherweise bereits konkrete Bedrohungslage.



Diskretion, Effektivität und Sachkompetenz sind dabei die Grundlagen des professionellen Handelns unserer Personenschützer. Grö?Ytmöglicher persönlicher Schutz steht damit für uns beim Personenschutz für unsere Klienten, deren Familienmitglieder oder auch beispielsweise für Gäste und Geschäftspartner eines Unternehmens im kommerziellen Bereich, im Vordergrund.



Präventive Ma?Ynahmen, wie beispielsweise die Erstellung von individuellen und speziellen Personenschutz Konzepten gepaart mit dem späteren Einsatz von unbewaffneten oder auch bewaffneten Personenschützern im weitläufigen, mittelbaren und unmittelbaren Personenschutz werden von unseren Mitarbeitern ebenso professionell umgesetzt, wie auch Personenschutzma?Ynahmen in einer realen Bedrohungssituation.



Gerade für nationale und internationale Veranstaltungen mit erhöhter sicherheitsrelevanter Problematik, sei es kommerzieller oder politischer Natur, wie beispielsweise OSZE Anti-Terrorismus Konferenzen, NATO Gipfel in Brüssel als auch Weltklima- und Wirtschaftskonferenzen (DAVOS) und Münchener Sicherheitstagung, um hier nur einige wenige Beispiele zu benennen, stehen Ihnen unsere Experten beratend und operativ sowie mit einem umfassenden Ma?Ynahmenkatalog und dessen Umsetzung motiviert, diskret und verlässlich zur Seite.



Speziell die teilweise Jahrzehnte lange Berufserfahrung unserer Mitarbeiter im weltweiten Einsätzen und dabei in der individuellen Betreuung von exponierten Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik, aber auch des Entertainments ist hier hervorzuheben und stellt sicher, dass jede mit unseren Klienten im Vorweg abgestimmte Ma?Ynahme ein Höchstma?Y an Sicherheit bietet, jedoch unter einer möglichst geringen Einschränkung des persönlichen Freiraums.



Zu diesen Ma?Ynahmen können je nach Lageeinschätzung



- Personenschutz Risiko-, Gefährdungs- und Schwachstellenanalysen - darauf basierend die Erstellung umfassender und wirksamer Personenschutz Konzepte u. Ma?Ynahmenkataloge - die professionelle Durchführung der vereinbarten Personenschutz Konzepte und Sicherheitsma?Ynahmen - eine bewaffnete oder unbewaffnete persönliche Schutzbegleitung je nach Gefährdungslage - "Tailor Made" weitläufige, mittelbare und/oder unmittelbare Ma?Ynahmen des Personenschutz, wie z.b. - Aufklärungsma?Ynahmen, Observationen und Hintergrundermittlungen - Zusatzabsicherung durch Versicherungspakete im Bereich "Crisis Protect" und "Global Protect"



gehören, um hier nur wenige Beispiele zu benennen.



Zusätzlich bieten wir über unsere eigenen Möglichkeiten und mit unseren strategischen Partnern diverse Mobility Services an, sei es Limousinen oder auch die Nutzung von Private Jets über unsere Air Charter, sofern es sicherheitsrelevante Einschätzungen oder auch Ihre persönliche Präferenz erfordern und welche ohne Schwierigkeiten in unsere bewaffneten und unbewaffneter Personenschutzma?Ynahmen eingebunden werden können.



Somit können wir unsere Dienstleistungen in diesem Hochwertsegment der persönlichen Sicherheit nicht nur national in Deutschland, wie beispielsweise in Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen, München, Frankfurt/a.M., Düsseldorf und Köln darstellen, um nur einige wenige Städte zu benennen, sondern auch international in ?-sterreich, der Schweiz, Süd Frankreich oder auch speziell in Krisenregionen.



Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die Möglichkeiten unseres Unternehmens, dessen Personenschutz Teams und versichern Ihnen schon jetzt eine für uns selbstverständliche, äu?Yerste Diskretion.



Personenschutz Management (https://www.ibs-ops.com/leistungen/personenschutz/)



Close Protection Management (https://www.ibs-ops.com/en/services/executive-protection-personal-protectio n-bodyguards/)



