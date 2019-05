Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone haben im März stagniert. Die Erlöse verharrten auf dem Niveau des Vormonats, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Umsätze um revidierte 0,5 Prozent gestiegen. In der Erstschätzung war noch ein Zuwachs von 0,4 Prozent ermittelt worden.

Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze im März um 1,9 Prozent. Analysten hatten im im Schnitt lediglich einen Zuwachs um 1,8 Prozent erwartet./jsl/mis

