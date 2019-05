München (ots) - Mit einer Weltneuheit ist das junge Technologieunternehmen SSS GmbH (Solar.Service.Support) erstmals auf der Intersolar vertreten. Das Startup präsentiert auf der Messe seinen Solarschuh RALOS.shoe. Der Solarschuh ermöglicht es Solateuren erstmals ohne zusätzliche Hilfsmittel auf sehr empfindlichen und sogar nassen Solarpanels zu laufen. Da sich somit der Bedarf großer Kräne, Hubsteiger und ähnlicher Hilfsmittel erheblich reduziert, sinken Kosten und Aufwand für die Wartung, Pflege, Reparatur und Montage von Solarpanels.



"Solarmodule sind extrem empfindlich. Es ist absolut unzulässig, mit Arbeitsschuhen darauf zu laufen. Die Idee war es also, einen flexiblen Solarschuh zu entwickeln, der einerseits den zulässigen Druck nicht überschreitet, die Neigung der Panels ausgleicht und der zugleich so sicher an der Oberfläche haftet, dass man selbst auf schrägen, Panels laufen kann", erklärt Steffen Bank, Co-Gründer der SSS GmbH und selbst jahrelang aktiv im Bereich der Wartung und Reinigung von Solarpanels. "Aus dieser Idee ist nun eine praxistaugliche Lösung entstanden, die ich gemeinsam mit meinem Onkel und Co-Gründer Andreas Meyer in die Tat umgesetzt habe."



Nach vielen Tests werden die beiden Gründer der SSS GmbH den RALOS.shoe auf der Intersolar in München als Aussteller am Stand der Staudinger GmbH (Halle A3.251) zeigen.



"Die Entwicklungen der SSS GmbH sind mehr als kleine Innovationen. Es sind handfeste, grundlegende Neuentwicklungen, die das Potential haben, eine Branche auf den Kopf zu stellen", erklärt Thomas Walch, Vertriebs- und Marketingleiter, der SSS GmbH. "Der erste Pilotkunde, der den Solarschuh im Einsatz ausführlich getestet hat, bestätigt, dass sich die Anschaffungskosten für den RALOS.shoe schon nach 3-4 Einsätzen amortisieren. Viele Aufgaben konnte dieser erste Pilotkunde ohne große, teure Hubsteiger oder Kräne superschnell erledigen."



OTS: SSS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134487.rss2



Pressekontakt: tech2com UG Philipp Haberland 0163 2722363 p.haberland@tech2com.de