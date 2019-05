Köln / München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



2. Jahreskonferenz: "Sexuelle Gewalt in familiären Lebenswelten"



Vom 9. bis 10. Mai 2019 veranstalten die Kinderschutz-Zentren den Fachkongress "Sexuelle Gewalt in familiären Lebenswelten" im Kulturhaus Milbertshofen in München, wozu wir Sie herzlich einladen.*



Die 2. Jahreskonferenz der Kinderschutz-Zentren konzentriert sich auf die Ursachen, Dynamiken und Auswirkungen sexueller Gewalt in familiären Lebenswelten und möchte den Fokus des fachöffentlichen Bewusstseins auch auf die Scham und das Unwohlsein richten, wenn es darum geht, dass die Gewalt von Kindern selbst ausgeht.



Der Bilanzbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs zeigt, dass sich 682 der 914 ausgewerteten Anhörungen und Berichte auf den Kontext Familie beziehen. Neben neuen Erkenntnissen und Beratungsansätzen sollen deshalb Beispiele aus der Praxis hervorgehoben werden, in denen die komplizierten Beziehungsdynamiken zwischen Misshandler*in, misshandeltem Kind und anderen Bezugspersonen im Vordergrund stehen.



"Sexueller Missbrauch findet am häufigsten in der Familie statt"



Die schockierenden Ereignisse auf dem Campingplatz "Eichwald" im nordrhein-westfälischen Lügde verdeutlichen, dass eine transparente und enge Kooperation zwischen den Jugendämtern, der Polizei und den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe elementar ist. Die Tatsache, dass der sexuelle Missbrauch an Kindern am häufigsten von Familienmitgliedern mit direktem Erziehungsauftrag und/oder einem Geschwister, Onkel, Tante, Großeltern, Stief- und Pflegeeltern begangen wird, unterstreicht die thematische Ausrichtung und Dringlichkeit der Jahreskonferenz.



Die 2. Jahreskonferenz wird von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren und dem KinderschutzZentrum München organisiert und möchte den Teilnehmer*innen die Möglichkeit geben, sich mit Expert*innen auszutauschen, eigene Arbeitsansätze zu reflektiern und über die neusten Erkenntnisse aus der Forschung informiert zu werden.



Zum Kongress werden bundesweit bis zu 200 Fach- und Leitungskräfte aus der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe, juristischen Handlungsfeldern und andere am Thema Interessierte erwartet.



Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter: www.kinderschutz-zentren.org



* Wir würden uns freuen, Sie auf der 2. Jahreskonferenz der Kinderschutz-Zentren begrüßen zu dürfen. Zur Planung bitten wir - auch kurzfristig - um eine formlose Rückmeldung per Mail an burmester@kinderschutz-zentren.org.



OTS: Kinderschutz-Zentren newsroom: http://www.presseportal.de/nr/19999 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_19999.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner*innen



Kirstin Dawin (Leiterin KinderschutzZentrum München) KinderschutzZentrum München Kapuzinerstraße 9 D 80337 München Tel.: 089 55 53 56 www.kinderschutzbund-muenchen.de/kinderschutzzentrum/



Keno Burmester (Fachreferent Bundesarbeitsgemeinschaft ) Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren Bonner Str. 145 50968 Köln Tel: 0221 56975-3 E-Mail: burmester@kinderschutz-zentren.org www.kinderschutz-zentren.org