Man könnte es "Coming to America, Teil II" nennen. Bloomberg und CNBC meldeten am Mittwoch, dass der führende kanadische Marihuana-Produzent Canopy Growth (WKN:A140QA) Gespräche über den Erwerb des US-Hanfunternehmens Acreage Holdings (WKN:A2N9K9) führt. Beide Nachrichtenorganisationen gaben an, dass Quellen, die "mit der Materie vertraut" sind, denken, dass Canopy kurz davor steht, einen Deal zum Kauf von Acreage abzuschließen. Zum Börsenschluss am Mittwoch lag die Marktkapitalisierung von Acreage ...

