Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora mit Sitz in Frankfurt am Main, hat erneut eine Mezzanine-Zwischenfinanzierung für eine Immobilie der in Wien und Frankfurt gelisteten Eyemaxx Real Estate AG arrangiert. Bei dem Projekt handelt es sich um ein bereits im Bau befindlichen Großprojekt aus dem derzeitigen Portfolio des Immobilienentwicklers. "Die Nutzung von Mezzanine-Kapital ist ein wichtiger Treiber für unser weiteres Wachstum.", so Kristian Radosavljevic, CFO der Eyemaxx Real Estate Group. Durch den Einsatz der nachrangigen Tranche konnte die Finanzierungsstruktur im Projekt optimiert werden. Der Kurs von Frequentis ist am Graumarkt etwas gestiegen. Im Quotecenter von L+S notiert die Aktie derzeit bei 20,85 Euro Mitte (Geld: 20,5 Euro, Brief: 21,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...