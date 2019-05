Die Angebote gegenüber der Gemeinschaftswährung bleiben zum Beginn der neuen Woche erhalten und so notiert der EUR/USD am Tagestief im Bereich der 1,1180/70. EUR/USD trotz Daten negativ Das Paar verzeichnet am Montag einen Verlust und so gibt es einen Teil seiner Freitag Erholungsgewinne ab, zu denen es nach den US Nonfarm Payrolls gekommen war, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...