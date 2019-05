Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestern angekündigten US-Zollanhebungen stellen das Handelsabkommen mit China (eine der Säulen für die Marktrally der letzten Monate) infrage, das eigentlich diese Woche in eine Endrunde gehen sollte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Entsprechend enttäuscht hätten heute Morgen die Märkte reagiert: Der S&P 500 Future notiere in Asien heute Morgen rund 2% tiefer (nach knapp einem Prozent Plus am Freitag). ...

