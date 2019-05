Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet ist die Inflationsrate in der Eurozone aufgrund steigender Energiepreise sowie Sonderfaktoren durch den späten Ostertermin im April von 1,4% auf 1,7% angezogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Letztere dürfte auch Grund für den starken Anstieg der Kerninflationsrate von 0,8% auf 1,2% sein, die damit so hoch ausgefallen sei wie zuletzt im August 2017. Dennoch dürfte der Inflationsdruck in der Eurozone in den kommenden Monaten ohne diese stützenden Sonderfaktoren wieder nachlassen. Die Analysten würden erwarten, dass die Teuerungsrate im Jahresverlauf auf durchschnittlich 1,3% gg. Vj. zurückfallen werde. (06.05.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...