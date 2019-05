Berlin (ots) -



Die im Mai gelaunchte HR-Plattform AMPLOI (www.amploi.de) unterstützt Handelsunternehmen bei der Suche nach qualifizierten Freelancern. Das Berliner HR-Start-up zeichnet sich durch hohe Rechtssicherheit sowie die Sicherstellung der Qualität der vermittelten Freelancer aus.



Unternehmen, die qualifizierte Freelancer mit dem nötigen Know-how suchen, können sich ab sofort auf AMPLOI registrieren. Maximale Rechtssicherheit auf Unternehmensseite wird durch den von führenden Juristen entwickelten, DSGVO-konformen Onboarding-Prozess der registrierten Freelancer sichergestellt. Verbindliche E-Learnings, E-Tests sowie Live-Touren garantieren dabei die professionelle Qualifikation der freien Mitarbeiter für die Retail-Branche. Zusätzlich kontrolliert AMPLOI alle erforderlichen rechtlichen Daten und Nachweise wie beispielsweise Gewerbescheine. Im nächsten Schritt verbindet das Algorithmus-basierte und App-gestützte Tool die passenden offenen Stellenangebote in Echtzeit mit den regional ansässigen Freelancern, die den von den Unternehmen vorgegebenen Qualifikationen entsprechen.



AMPLOI geht aus der Promotion-Agentur Promotion For You hervor, die mit der Ausgründung auf die gestiegene Nachfrage aus dem Markt reagiert und das Angebot auf der HR-Plattform bündelt. Mit über zehn Jahren Expertise im Promotion-Sektor weiß AMPLOI um die Anforderungen von Unternehmen bei der rechtssichere Vermittlung von qualifizierten Freiberuflern für den Handel und vereinfacht diesen Prozess für ihre Kunden deutlich.



"Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass es im deutschen Handel eine sehr hohe Nachfrage nach qualifizierten Freelancern gibt. Allerdings sind die rechtlichen und administrativen Hürden für Unternehmen bisher oft hoch. AMPLOI löst dieses Problem", so Jonas Willuhn, Gründer und CEO von AMPLOI. "Wir bieten dem Handel hohe Rechtssicherheit - beispielsweise durch Datenkontrollen und interne Prüfprozesse - bei gleichzeitig maximaler Transparenz. Das macht AMPLOI zu einem Vorreiter in Sachen Rechtssicherheit und schließt den Eingriff Dritter aus. Gleichzeitig stellen wir die für die jeweilige Stelle nötigen Qualifizierungen der Freelancer sicher, unter anderem durch Online-Schulungen."



Das Start-up mit Sitz in Berlin beschäftigt derzeit 15 Mitarbeiter und konnte bereits die Drogeriemarktkette Dirk Rossmann, die Nobilis Group, Chanel und L'Oreal als Kunden gewinnen.



Die HR-Plattform AMPLOI (www.amploi.de) verbindet Unternehmen und qualifizierte Freelancer im Retail. Das Algorithmus-basierte Tool ermöglicht das schnelle Matching von Unternehmensangeboten mit den von AMPLOI zertifizierten Freelancern. Der juristisch verifizierte Onboarding-Prozess der Freelancer macht AMPLOI zu einem Vorreiter für Rechtssicherheit und Transparenz. Zum Kundenportfolio gehören unter anderem die Drogeriemarktkette Dirk Rossmann, die Nobilis Group, Chanel und L'Oreal. Das AMPLOI-Team besteht aus 15 erfahrenen Personalexperten mit Sitz in Berlin. AMPLOI wurde 2019 von Jonas Willuhn aus der Promotion For You GmbH heraus gegründet.



