Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 44 Euro gesenkt. Das erste Quartal des Anlagenbauers dürfte die Kursrally kaum noch weiter vorantreiben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Es würde ihn zudem nicht erstaunen, wenn ergebnisseitig die Konsenserwartungen nach der Zahlenvorlage etwas sänken./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005565204