Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik nach einem Treffen mit dem Management und einer Betriebsbegehung auf "Hold" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Das Geschäftsfeld Mechatronic unter dem neuen Namen Vincorion habe in den vergangenen Jahren stabile Umsätze gezeigt, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne der Optoelektronik-Spezialist diesen Geschäftsbereich veräußern, zumal es zwischen der Mechatronic und dem Kerngeschäft von Jenoptik keine Synergien gebe. Ins Jahr 2019 dürfte Jenoptik schwach gestartet sein, so der Experte vor den Zahlen für das erste Quartal./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-05-06/12:28

ISIN: DE000A2NB601