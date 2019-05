Bad Homburg (ots) - Zum zweiten Mal werden beim Digital Leader Award nicht nur Deutschlands Top Projekte der Digitalen Transformation, sondern auch Personen ausgezeichnet - gesucht werden die "Digital Newcomer" des Jahres



- Die Kategorie "Digital Newcomer Award" sucht und prämiert in Kooperation mit Global Digital Women und der Entrepreneur University Frauen und Männer, die innovative Ideen und Initiativen zur Digitalisierung und zur kulturellen Veränderung in Unternehmen, Start-ups, Verbänden, Ministerien oder Projekten vorantreiben - Eine Bewerbung ist ab sofort bis zum 19. Mai 2019 online unter https://www.digital-leader-award.de/digital-newcomer-award möglich - Durch ein Online-Voting wird anschließend ermittelt, wer bei der Winners Night des Digital Leader Award am 27. Juni in Berlin ausgezeichnet wird



Wer sind Deutschlands digitale Durchstarter? Wer prägt durch Haltung und Engagement vorbildlich eine positive, offene Haltung für die digitale Transformation, und inspiriert durch sein oder ihr Tun andere dabei, die Digitalisierung als Chance zu begreifen und aktiv zu gestalten? Zum zweiten Mal werden im Rahmen des Digital Leader Awards auch Personen ausgezeichnet, die durch innovative Ideen, Initiativen oder Projekte in Unternehmen und Organisationen vorantreiben. Der Preis, der als eine Kategorie des Digital Leader Award gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women und der Entrepreneur University vergeben wird, soll digitalen Talenten eine Bühne bieten - ob innovativer Gründer/in, Digitalisierungsexperte/in oder Innovationstreiber/in. Bewerbungen um den Digital Newcomer Award können ab sofort bis zum 19. Mai 2019 online unter https://www.digital-leader-award.de/digital-newcomer-award eingereicht werden. Dazu müssen vier Fragen beantwortet werden, bei denen die Bewerberin/der Bewerber erläutert, inwieweit sie oder er die digitale Transformation voranbringt.



Jan Willem Dees, CEO von Dimension Data in Deutschland: "Nicht nur die Technologien, sondern auch die Menschen sind für eine erfolgreiche digitale Transformation entscheidend. In Deutschland gibt es bereits heute eine Vielzahl von Personen, die den Wandel mit ihrem Talent, ihrem Wissen, Kompetenzen und Leidenschaft tagtäglich anpacken und prägen - genau sie wollen wir mit dem Digital Newcomer Award auszeichnen."



Tijen Onaran, Gründerin von Global Digital Women und Co-Initiatorin des Digital Newcomer Award: "Ich treffe bei meiner Arbeit permanent auf Menschen, die für die Digitalisierung brennen und in ihren Unternehmen weitreichende Veränderungen bewirken. Viele von ihnen erhalten aber oftmals nicht die Sichtbarkeit, die ihrer Leistung eigentlich gebührt. Um ihnen eine Bühne zu bieten und andere zu inspirieren, den digitalen Wandel zu gestalten, wurde im vergangenen Jahr der Digital Newcomer Award ins Leben gerufen - und das mit großem Erfolg."



Danny Söder, Mitbegründer der Entrepreneur University: "Ich bin schon sehr gespannt, welch interessante digitale Vordenker sich in diesem Jahr um den Preis bewerben werden. Gerade im Start-up-Umfeld gibt es eine Vielzahl von ambitionierten und inspirierenden Persönlichkeiten. Es freut mich deshalb sehr, dass genau solche Menschen durch eine Auszeichnung belohnt und zum Vorbild für andere werden."



Im Anschluss an die Bewerbungsphase findet ein Online-Voting statt, bei dem jeder für ihren/seinen Favoriten abstimmen kann. Die Kandidatin/der Kandidat mit den meisten Stimmen wird dann bei der Winners Night des Digital Leader Award am 27. Juni in den Bolle Festsälen ausgezeichnet. Weitere Informationen zum Digital Newcomer Award 2019 finden Sie unter: https://www.digital-leader-award.de/digital-newcomer-award



