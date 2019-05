Frankfurt am Main (ots) -



Sie ist speziell auf die Schlafgewohnheiten der Schweizer

angepasst und steht für ein hohes Maß an Qualität und Komfort: Die

Schweizer Version der Emma Matratze. Die Matratze wird nahe Zürich

für den Schweizer Markt produziert und ist schweizweit beliebt. Seit

ihrer Markteinführung vor zwei Jahren wächst die Nachfrage stetig.

Daher plant das Unternehmen Emma Matratzen GmbH neben dem weiteren

Ausbau des Online-Geschäfts jetzt auch Kooperationen mit

Detailhändlern in der Schweiz.



Der Markteintritt in der Schweiz gelang Emma mit der "Emma

Original", seit April 2017 ist die eigens für den Markt entwickelte

Matratze "Emma Swiss" online erhältlich. Sie ist das Resultat von

sorgfältig analysiertem, direktem Kundenfeedback, anhand dessen das

Unternehmen die Schlafgewohnheiten der Schweizer in die

Produktentwicklung einfließen lassen konnte. Emma Swiss ist

technischer im Aufbau als das Original und verfügt über eine speziell

auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Struktur. "Wir haben uns

bewusst dafür entschieden, die Emma Swiss von lokalen Produzenten

herstellen zu lassen. Die Produktionsqualität ist extrem hoch und die

Konsumenten wünschen und schätzen den lokalen Charakter", erklärt

Manuel Müller, Gründer und Geschäftsführer der Bettzeit GmbH,

Muttergesellschaft von Emma Matratzen.



Herzstück der Emma Swiss ist ein besonders langlebiger EvoPore HRC

Schaum. Für das optimale Schlafgefühl hat das zehnköpfige

Entwicklerteam eine elastische Schulterzone eingebaut. Um

gleichzeitig den unteren Rückenbereich beim Liegen zu stützen, wurde

ein Einleger eingesetzt. "Der Schweizer Markt tendiert zu etwas

technisch versierteren Modellen, darum haben wir bei der Schweizer

Emma zusätzliche Einleger eingebaut. So passt sich die Matratze beim

Schlafen dem Körper bestmöglich an", erläutert Felix Focken, Country

Manager der Emma Matratzen GmbH für die Schweiz, Deutschland und

Österreich. Das kommt an und wird von den Schweizer Verbrauchern mit

einer stetig steigenden Nachfrage honoriert. Um Emma einer weiteren

Zielgruppe zugänglich zu machen, plant das Unternehmen jetzt, den

nächsten Schritt zu gehen und sein Produkt parallel im Detailhandel

anzubieten.



"Mit der Schweizer Emma bieten wir Detailhändlern ein attraktives

Markenprodukt, das genau für ihren Markt optimiert ist und als

Bed-in-a-Box eine neue Kategorie in das angebotene Sortiment bringt",

sagt Focken. "Durch die Herstellung in der Schweiz erfolgt die

Lieferung an den Kunden innerhalb von 1-3 Werktagen, was zudem die

Lagerung im Ladengeschäft erspart." In naher Zukunft schaltet Emma

auch TV-Werbung in der Schweiz und bietet Detailhändlern die Option,

in dieser genannt zu werden. "Unsere Partner profitieren von unseren

Marketinginvestitionen, die sich allein 2018 auf 25 Mio. Euro

beliefen - nicht nur durch die Steigerung der Markenbekanntheit,

sondern auch durch gemeinsame Werbemaßnahmen", erklärt Focken.



Emma Matratzen befindet sich seit seiner Gründung 2015 auf

rasantem Expansionskurs. In 19 Ländern weltweit ist Emma aktuell

online erhältlich, in rund 550 Fachgeschäften für Möbel und Matratzen

verschiedener Handelspartner kann sie europaweit bereits stationär

erworben werden. Über 350.000 Emma Matratzen wurden bislang verkauft.

Emma ist zudem mit 20 Auszeichnungen die meist prämierte

Matratzenmarke Europas. "Unser Angebot, guten Schlaf zu fördern,

spricht Menschen weltweit an - insbesondere da Schlaf nach gesunder

Ernährung und Fitness zu einer Art Lifestyle-Thema geworden ist",

erklärt Müller, der den internationalen Expansionskurs maßgeblich

gestaltet und verantwortet. "Da die Gewohnheiten rund um das Thema

Schlafen und das Level der Online-Shopping-Affinität sehr heterogen

sind, gestalten wir jeden Markteintritt individuell, so auch in der

Schweiz."



