Martin Leitner, Präsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften München, erzählt, was die FH auszeichnet, wie die Kooperation mit der TU München läuft und was Fachhochschulen besser als Universitäten können.

Herr Leitner, Absolventen Ihrer Hochschule für angewandte Wissenschaft (HAW) in München werden im Hochschulranking der WirtschaftsWoche von Personalern schon seit Jahren als besonders fähig eingeschätzt. Woran liegt das?Martin Leitner: Wir nehmen die Ausbildung unserer Studierenden sehr ernst. Das Wichtigste ist natürlich der fachliche Teil des Studiums, das versteht sich von selbst. Wir haben uns darüber hinaus aber ein Profil erarbeitet, von dem ich glaube, dass wir dadurch Menschen ausbilden, die Unternehmen gerne einstellen.

Ein eigenes Profil versucht sich doch heute jede Hochschule zu geben.Das ist richtig, aber wir handeln auch danach.

Was heißt das konkret?Wir haben uns vorgenommen, bei unseren Studierenden das unternehmerische, nachhaltige und interkulturelle Denken zu fördern. Das beginnt zum Beispiel damit, dass wir jeden an die Hand nehmen, der sagt, er will Unternehmer werden und ihn von der Idee bis zur Ausgründung in unserem Gründerzentrum begleiten.

Auch Gründerzentren gibt es mittlerweile an vielen Hochschulen.Aber kaum eines ist so erfolgreich wie unseres. Wir machen das seit zwanzig Jahren, da wussten viele noch nicht, wie man Entrepreneur schreibt. Im Gründungsradar des Stifterverbands, einem landesweiten Vergleich der Gründungsförderung an Hochschulen, stehen wir auf Platz 2. Vor uns ist nur noch knapp die TU München. Unter den ersten 25 ist außer uns keine weitere FH. Das beweist, dass wir da besonders sind. Und von dem Gründergeist auf dem Campus nehmen auch diejenigen etwas mit, die nicht gründen. Zum Beispiel die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, Chancen zu sehen und Risiken abzuwägen - wie ein Unternehmer.

Wie vermitteln Sie die anderen beiden Profilkompetenzen Nachhaltigkeit und Interkulturalität?Gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltiges Wirtschaften werden immer wichtiger. Das Thema ist allgegenwärtig. Wir haben deshalb Nachhaltigkeitsbeauftragte an jeder Fakultät strukturell verankert. Die schauen, dass der richtige Nachhaltigkeitsbegriff im Kontext der jeweiligen Module gelehrt wird. Und das Thema Interkulturalität versteht sich in einer Stadt wie München in gewisser Weise von selbst. Wir haben eine eigene Fakultät für integrale und interdisziplinäre Studien. Jeder Studierende muss dort Seminare und Veranstaltungen besuchen.

In München sind neben Ihrer Fachhochschule noch die Technische Universität (TU) und die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) angesiedelt. Auch diese Institutionen bringen laut Uni-Ranking begehrte Absolventen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...