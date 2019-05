Die Tweets von Donald Trump zu möglichen neuen Sonderzöllen gegen China haben Investoren an den Aktienmärkten am Montag aufgeschreckt. Der S&P 500 Volatilitätsindex VIX schnellte nach oben auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Der Index bildet die Prämien am Optionsmarkt für Absicherungen gegen Kursverluste ab und gilt mithin als "Angstbarometer". Bis zum Montagmittag stieg der Indikator um rund 44 Prozent auf 18,57 Punkte.

"Heute lautet das Motto an den Börsen 'Risk-off'", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der Tweet von Trump erhöhe die Gefahr einer Eskalation des Handelskonflikts, sagte Stratege Jan Hatzius von Goldman Sachs. Er rechnet jedoch damit, dass höhere Strafzölle letzten Endes "noch knapp vermieden werden können"./bek/ag/stk

