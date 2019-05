Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Korrektur der Ad-hoc-Mitteilung vom 30.04.2019 DGAP-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Korrektur der Ad-hoc-Mitteilung vom 30.04.2019 06.05.2019 / 12:47 CET/CEST Korrektur einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Korrektur der Ad-hoc-Mitteilung vom 30.04.2019: Bijou Brigitte modische Accessoires AG beendet Aktienrückkaufprogramm Hamburg, 6. Mai 2019 - Im zweiten Absatz der Ad-hoc-Mitteilung vom 30.04.2019 "Bijou Brigitte modische Accessoires AG beendet Aktienrückkaufprogramm" sind bedauerlicherweise Zahlenfehler enthalten. Der zweite Absatz lautet korrekt: "Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hält zum 29. April 2019 insgesamt 316.835 eigene Stückaktien. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital der Bijou Brigitte modische Accessoires AG von 3,91 %." Die Informationen über die Transaktionen sind unter www.group.bijou-brigitte.com/investor-relations veröffentlicht. Hamburg, 6. Mai 2019 Bijou Brigitte modische Accessoires AG Der Vorstand Ansprechpartner für Rückfragen: Hannah Höchst, Investor Relations / Wirtschaftspresse Tel.: +49 40 606 09-3250, Fax: +49 40 602 64 09 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com / wirtschaftspresse @bijou-brigitte.com 06.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com ISIN: DE0005229504 WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 807431 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 807431 06.05.2019 CET/CEST ISIN DE0005229504 AXC0155 2019-05-06/12:47