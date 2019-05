Linz (www.anleihencheck.de) - Wie zuletzt von immer mehr Analysten erwartet, hat die tschechische Nationalbank ihren Leitzins letzte Woche Donnerstag von 1,75% um 25 Punkte auf 2,00% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Datenlage für Tschechien und auch den Euro-Raum habe sich zwar nicht wesentlich verändert; lediglich die Unsicherheiten rund um den Brexit seien vorerst zumindest verschoben. Die Inflation in Tschechien bewege sich im definierten Zielband zwischen 2,00% und 3,00%, dürfte aber im Jahresverlauf zurückgehen. Allerdings sei die Wachstumsprognose für dieses Jahr von den ursprünglichen 2,90% auf "nur" mehr 2,50% zurückgenommen worden. Grund dafür sei auch eine erwartete weitere Konjunkturabkühlung infolge der Handelsstreitigkeiten ("Stichwort amerikanische Strafzölle auf europäische Autos"). EUR/CZK (Tschechische Krone) sei am Donnerstag von 25,62 auf 25,70 gegangen und notiere aktuell bei knapp über 25,70. (06.05.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...