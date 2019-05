Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Münchner Immobilienspezialist FCR begibt eine fünfjährige, am 30.04.2024 fällige Anleihe (ISIN DE000A2TSB16/ WKN A2TSB1), so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen dieser Anleihe betrage 30 Mio. EUR. Der Kupon sei in Höhe von 5,25% festgesetzt und werde erstmals anteilig am 30.10.2019 bezahlt. Die Stückelung der Anleihe sei privatanlegerfreundlich mit 1.000 EUR gestaltet. (News vom 03.05.2019) (06.05.2019/alc/n/a) ...

