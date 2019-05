Nach der Ankündigung neuer US-Sonderzölle auf chinesische Importe erwägt China eine Absage der für diese Woche in Washington geplanten Handelsgespräche, die Wall Street Journal Meldung kam in der Früh. Gut, die Wall Street war am Freitag nochmals fester, die Nasdaq sogar mit Rekord. Aber dann kam halt wieder mal Trump. Hier die aktuelle Indikation des Dow und das heisst natürlich auch, dass Europa schwächer geht, nun gibt es einen Grund für Gewinnmitnahmen.Dow Jones ( Akt. Indikation: 26028,00 /26028,00, -1,80%) ATX ( Akt. Indikation: 3102,80 /3103,00, -2,25%) DAX ( Akt. Indikation: 12150,50 /12150,50, -2,11%) In Summe ist es eine durchaus gesunde Konsolidierung und eine bessere Chance als vor zwei Wochen, das neue ...

