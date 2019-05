Die Konstellation von LeoSat wird überall auf der Welt einzigartiges nahtloses satellitengestütztes VPN mit äußerst geringer Latenz zur Unterstützung der wachsende Daten- und Mobilitätsmärkte ermöglichen

LeoSat Enterprises hat Handelsvereinbarungen im Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar getroffen und wird daran anschließend das weltweit schnellste und sicherste Datennetz mit weitreichender Abdeckung über eine Konstellation von Satelliten in erdnaher Umlaufbahn installieren. Diese Kundenverträge im Vorfeld der Markteinführung sind ein Zeichen der starken Nachfrage nach dem Backbone von LeoSat im Weltraum für die Geschäfte einer Vielzahl von schnell wachsenden Daten- und Mobilitätssektoren wie Gewerbe, Telekommunikation, Behörden, Seeverkehr, Gesundheitswesen und Finanzen.

Angesichts der explosionsartig zunehmenden Datenmengen wächst der Bedarf eines schnellen und sicheren Transports großer Datenmengen rund um den Erdball schneller als das Angebot der entsprechenden Infrastruktur. LeoSat hat eine einzigartige Systemarchitektur entwickelt ein weltraumgestütztes MPLS-Netzwerk. Es bietet sichere Konnektivität im hohen Gigabitbereich mit niedrigeren Latenzen als Glasfaser und eröffnet neue Möglichkeiten für Unternehmen, die skalierbare, flexible Lösungen für ihre Netzerweiterung benötigen.

"Während immer mehr Unternehmen Mega-Satellitenkonstellationen nach dem Motto ‚auf den Markt bringen und die Kunden werden zugreifen' einführen, sind unsere Handelsvereinbarungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar unserer Meinung nach ein deutliches Zeichen, dass die einzigartige Lösung von LeoSat mehr als eine Vision ist. LeoSat hat eine Lösung für ein wesentliches geschäftliches Bedürfnis, die nicht nur bei unseren Kunden ankommt, sondern auch die volle Unterstützung der beiden führenden Satellitenunternehmen SKY Perfect JSAT und Hispasat gefunden hat", sagte Mark Rigolle, CEO von LeoSat Enterprises.

Jüngst hatte sich X2nSat aufgrund der ständig wachsenden Anforderungen der Gesundheitsbranche für das lasergestützte Datennetzwerk von LeoSat entschieden. Eine weitere Vereinbarung wurde mit FMC GlobalSat abgeschlossen, Anbieter eines nahtlosen Onshore- und Offshore-Netzwerkzugangs, der enorme Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen gegenüber älteren Satelliteninfrastrukturen ermöglicht.

LeoSat wurde kürzlich von der FCC eine Lizenz für den Betrieb seines Netzwerks in den USA erteilt. Zudem gab das Unternehmen im vergangenen Jahr die ersten Einzelheiten bei der Entwicklung seines Bodensystems im Rahmen einer Vereinbarung mit Phasor Solutions bekannt, einem führenden Entwickler von elektronisch gesteuerten Antennensystemen (ESA) für Unternehmen.

Mark Rigolle ergänzte: "Die Auffassung, dass Satelliten die Ultima Ratio für die Datenkommunikation sind, hat LeoSat durch die Kombination der Geschwindigkeit von Glasfasern mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Satelliten und einer ganz neuen Hochsicherheitsebene schnell geändert. Wir ermöglichen einen Paradigmenwechsel, indem wir den bestehenden Markt für Satellitendienste erweitern und neue Märkte im Bereich weltraumgestützter Datennetze für die Kommunikation von Unternehmen, Telekommunikationsfirmen und Behörden auf der ganzen Welt erschließen. Von Gesundheitswesen, Seefahrt, Energie, Bankwesen bis hin zu Remote-Konnektivität engagieren uns laufend neue Sektoren und die derzeitige Dynamik in unserem Absatz im Vorfeld der Markteinführung zeigt deutlich, dass LeoSat die erste Wahl für die wirtschaftliche Vernetzung ist. Offensichtlich entspricht das für Unternehmen entwickelte Datennetzwerk von LeoSat einem großen Bedürfnis, da wir in nur etwas mehr als 2 Jahren Kundenzusagen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar erhalten haben und diese Zahl in weniger als 12 Monaten auf 2 Milliarden US-Dollar verdoppeln konnten."

Über LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises wurde gegründet, um die modernsten Entwicklungen im Bereich der Satellitenkommunikationstechnologien zu fördern, um eine neue Anordnung mit Satelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn zu entwickeln und zu lancieren, die den weltweit ersten verfügbaren, extrem schnellen und sicheren Geschäftsdatendienst bereitstellen wird.

Mit bis zu 108 Kommunikationssatelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn in der Anordnung ist LeoSat das erste Unternehmen, das alle Hochdurchsatz-Satelliten (HTS) in der Anordnung durch Laserstrahlen miteinander verbindet, wodurch ein optisches Rückgrat im Raum geschaffen wird, das ca. 1,5 Mal schneller als Glasfaser ist und wobei keine Erdberührungspunkte notwendig sind. Diese Reihe einzigartiger Merkmale ermöglicht LeoSat, eine sofortige Infrastruktur überall auf der Welt bereitzustellen, die schnell, sicher und zuverlässig ist.

LeoSat mit Sitz in Washington DC arbeitet derzeit gemeinsam mit Thales Alenia Space an der erdnahen Konstellation der Ka-Band-Kommunikationssatelliten. Sobald die Konstellation in Betrieb ist, wird sie schnelle, latenzarme und hochsichere Kommunikation und Bandbreite für den Geschäftsbetrieb in den Bereichen Telekom-Backhaul, Energie, Schifffahrt, Behörden und internationale Geschäftsmärkte bieten. Der Start der Konstellation wird für 2020 erwartet. www.leosat.com

