Im April ist die gesamte Regierung von Mali geschlossen zurückgetreten. Nun hat Ministerpräsident Cissé 37 Minister in das neue Kabinett berufen.

Wenige Wochen nach dem Rücktritt der Regierung in Mali hat der Regierungschef ein neues Kabinett ernannt. Ministerpräsident Boubou Cissé berief 37 Minister, darunter neun Frauen, wie es in einer Mitteilung in staatlichen Radio- und TV-Sendern am späten Sonntagabend hieß. Cissé übernimmt demnach den Posten des Finanzministers.

