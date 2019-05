Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaft der Eurozone kühlt sich im April weiter ab

Die Schwächephase der Eurozone-Wirtschaft hat sich im April fortgesetzt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, sank auf 51,5 Zähler von 51,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 51,3 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Deutsche Dienstleister wachsen im April solide

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im April ein solides Wachstum verzeichnet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 55,7 Punkte von 55,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Stand sei September 2018. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 55,6 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Sentix-Konjunkturindex Deutschland im Mai auf Halbjahreshoch

Die Einschätzungen von Analysten und Investoren zur deutschen Konjunktur haben sich im Mai verbessert. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg auf 7,9 (April: 2,1) Punkte, den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Der Index der aktuellen Lage erhöhte sich auf 18,3 (10,5) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 2,0 (minus 6,0) Punkte.

VDMA: Bestellungen bleiben unter Druck - Viertes Minus in Folge

Die Bestelltätigkeit in der deutschen Maschinen- und Anlagenbaubranche ist im März schwach geblieben. Der Orderrückgang betrug 10 Prozent. "Der Auftragseingang im Maschinenbau bleibt unter Druck, die Branche verzeichnete im März bereits das vierte Minus in Folge", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. "Die exportgetriebene deutsche Industrie kann sich nicht abkoppeln von der globalen Verunsicherung."

DIHK: Deutsche Industrie investiert weniger im Ausland

Der Wettbewerbsdruck auf die deutsche Wirtschaft nimmt nach einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zu. Die Abkühlung der Weltkonjunktur, die handelspolitischen Widrigkeiten und heimische Geschäftsrisiken belasteten die stark exportorientierte deutsche Industrie immer stärker, so eine aktuelle DIHK-Umfrage mit mehr als 2.000 Unternehmensantworten. Die Industrie plant demnach für 2019 "mit deutlich weniger Auslandsinvestitionen als im Vorjahr". Der Saldo sank auf 16 Punkte von 27 Zählern im Jahr 2018.

Kramp-Karrenbauer will Emissionshandel statt CO2-Steuer

In der Debatte um schärfere Klimaschutzmaßnahmen hat sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gegen eine höhere Mineralölsteuer zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes ausgesprochen. Stattdessen favorisiere sie als Lenkungsinstrument den Handel mit CO2-Zertifikaten, sagte die CDU-Chefin in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

DIHK fordert von Bundesregierung niedrigere Steuern und Strompreise

Die deutsche Wirtschaft fordert von der Bundesregierung bessere Rahmenbedingungen. Vor einem Kongress zur Nationalen Industriestrategie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisierte DIHK-Chef Eric Schweitzer am Montag, dass statt eines stärkeren staatlichen Eingriffes niedrigere Steuern und Strompreise gefordert seien, um die Wirtschaft im globalen Wettbewerb zu stärken.

Gewerkschafter loben Altmaiers Industriestrategie

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat von Gewerkschaftsseite Beifall für seine industriepolitische Strategie bekommen. Im Gegensatz zu deutschen Wirtschaftsverbänden betonte der Chef der IG Metall, dass die Politik in der sich gegenwärtig stark wandelnden Wirtschaft Impulse geben müsse und eine lenkende Industriepolitik nötig sei.

Baukindergeld sorgt für nur wenig Neubauten

Nur wenige Familien nutzen das neue Baukindergeld, um einen Neubau zu finanzieren. Bisher seien Anträge über eine Fördersumme von 2 Milliarden Euro eingegangen, nur 400 Millionen Euro davon seien für Neubauten beantragt worden, teilte die staatliche Förderbank KfW auf Anfrage der Bild-Zeitung mit. Bis Ende 2018 seien 86,5 Prozent der Anträge auf Baukindergeld für bereits bestehende Häuser oder Wohnungen gestellt worden, erklärte die KfW demnach.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Pkw-Maut am 18.Juni

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) will am 18. Juni sein Urteil zur Klage Österreichs gegen die deutsche Pkw-Maut verkünden. Das kündigte der EuGH in Luxemburg an. Österreich hatte eine Vertragsverletzungsklage gegen das geplante Mautsystem eingelegt, das im Oktober 2020 starten soll. Die Erfolgschancen der Klage gelten aber als gering, nachdem sich der zuständige EuGH-Generalanwalt für deren Abweisung ausgesprochen hatte.

Sprecher: Chinas Delegation bereitet auf US-Reise vor

Eine chinesische Delegation bereitet sich nach Angaben des Außenministeriums trotz der US-Zolldrohungen darauf vor, zu Handelsgesprächen in die USA zu reisen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, sagte zu Reportern, dass es solche US-Drohungen in der Vergangenheit mehrmals gegeben habe. Er verwies auf die Verhandlungen der vergangenen Woche in Peking und sagte, dass es Fortschritte gegeben habe. Die chinesische Regierung hoffe, dass beide Seiten zusammenarbeiten könnten, um eine Einigung zu erzielen.

Commerzbank: Trump zielt auf Umbau von Chinas Wirtschaftssystem

Die Commerzbank vertritt die Ansicht, dass die Amerikaner mit den Chinesen relativ rasch ein Handelsabkommen schließen könnten, wenn sie sich mit begrenzten Zugeständnissen begnügen würden. Die Tweets von Donald Trump ließen aber vermuten, dass dies wohl nicht der Fall ist. "Vermutlich zielen die USA auf eine umfassende Neuausrichtung der Handelsbeziehungen ab", schreibt Ökonom Bernd Weidensteiner. "Diese würden einen grundlegenden Umbau des chinesischen Wirtschaftssystems voraussetzen, etwa im Bereich Rechtsschutz und der Bedeutung der Staatsunternehmen. Dazu sind die Chinesen offenkundig nicht bereit."

IfW: Trumps Zollandrohung nicht sehr glaubhaft

Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, findet die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Einfuhrzölle auf bislang davon unbelastete chinesische Waren zu erheben, wenig glaubhaft. In einem Kommentar schreibt Felbermayr: "Hier meldet sich ein frustrierter US-Präsident. Er hat für letzten Freitag Erwartungen eines Durchbruchs im Handelsstreit mit China geweckt und konnte nicht liefern. Jetzt sucht er das Heil in neuen Drohungen."

UN-Bericht: Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht

Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten sind nach einem UN-Bericht vom Aussterben bedroht. Viele drohten bereits "in den kommenden Jahrzehnten" zu verschwinden, heißt in dem Bericht zur weltweiten Artenvielfalt, den der Weltrat für Biodiversität (IPBES) in Paris veröffentlichte. Die Wissenschaftler fordern darin "tiefgreifende Änderungen" zum Naturschutz.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr 50,5 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr PROGNOSE: 50,5

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März war 49,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Apr 50,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Apr PROGNOSE: 51,9

Italien/Einkaufsmanagerindex Service März bei 53,1

Eurozone/Einzelhandelsumsatz März unverändert gg Vm, +1,9% gg Vj

