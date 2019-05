FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen steigt künftig ist das Geschäft mit Elektro-Tretrollern ein. Der Autokonzern kooperiere in dem Bereich mit dem chinesischen Unternehmen Niu, bestätigte ein Sprecher des Wolfsburger Konzerns. Ein konkretes Projekt sei derzeit in Planung. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Zuerst hatte die Zeitung Die Welt von der Partnerschaft von VW mit dem chinesischen Start-up im Geschäft mit E-Scootern berichtet.

Laut Zeitung soll das vor gut einem Jahr beim Autosalon in Genf vorgestellte Modell Streetmate produziert werden. Der Roller werde mit seinem Elektromotor auf bis zu 45 Stundenkilometer beschleunigen können und eine maximale Reichweite von 60 Kilometern haben. Niu habe bereits etwa 640.000 E-Scooter ausgeliefert. Im Heimatmarkt China erreiche das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Marktanteil von rund 40 Prozent.

Neben VW sind auch bereits andere Autohersteller bei Elektrorollern aktiv. BMW etwa bietet mit dem X2City einen E-Roller an. Andere Autobauer wie Ford haben sich an Anbietern wie Spin beteiligt, die E-Roller-Flotten betreiben, die per Handy-App gemietet werden können, so die Zeitung. Auch die Mobilitätsdienste Uber und Lyft sind in den USA in diesem Segment aktiv.

Der Bundesrat will am 17. Mai über die "Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge" abstimmen, die E-Scooter auf deutschen Straßen erlauben soll.

