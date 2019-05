FRANKFURT (Dow Jones)--Die Symrise AG verstärkt sich mit einem Zukauf in Italien. Wie der Duft- und Aromenhersteller mitteilte, übernimmt er das Biotech-Unternehmens Cutech in Padua. Dieses bietet Screening-Dienstleistungen für kosmetische Inhaltsstoffe und Rezepturen an. Einen Preis nannte Symrise nicht.

"Cutech passt perfekt zum Portfolio des Geschäftsbereichs Cosmetic Ingredients von Symrise", sagte Gerhard Schmaus, Leiter Forschung und Entwicklung im Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients bei Symrise laut Mitteilung. "Die speziellen Fähigkeiten von Cutech in Forschung und Entwicklung sowie Biotechnologie ergänzen die Forschungskompetenz von Symrise optimal."

May 06, 2019

