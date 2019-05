Die Werte nähern sich dem Jahr 2011 immer weiter an, vor allem die neue Unterstützung bei ungefähr 53 € notiert im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren noch nie so schlecht. Es gilt nun den Widerstand bei ungefähr 73 € einzuholen, was bei dem momentanen Kursverlauf als eher problematisch angesehen werden kann. Der Kurs rutschte in den vergangenen Monaten wiederholt unter das Bollinger Band und der Wert konnte sich nur durch einige Seitwärtsbewegungen immer wieder stabilisieren. Der CCI rutschte ...

