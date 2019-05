Dow Jones - Nach der Fed grätscht nun auch Trump dazwischen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Wiederholt wurde in den letzten Chart-Besprechungen auf die Undeperformance des Dow Jones Industrial Average verglichen mit den anderen großen US-Indizes hingewiesen. Dennoch, nach Ausbildung der Freitagskerze war ein Abverkauf, wie er sich in der Vorbörse andeutet, nicht zu erwarten. Zu "verdanken" haben das die Marktteilnehmer vorrangig den Tweets Donald Trumps, wonach weitere Strafzölle im Handelsstreit mit China am Freitag in Kraft treten könnten. Trump will zusätzlichen Druck ausüben, ihm gehen die Verhandlungen mit China schlichtweg zu schleppend voran. Sollte es in den kommenden Tagen überraschenderweise doch noch zu einer Einigung kommen, könnte der Spuk an den Börsen natürlich auch schnell wieder vorbei sein.Mit diesen Unsicherheiten muss man folglich als Charttechniker leben. Konzentriert man sich rein auf den Chart des Dow Jones Industrial Average, so trifft dieser heute bei 26.060/26.050 Punkten auf eine erste wichtige Supportzone. Neben dem letzten Zwischentief verläuft dort auch der EMA50 im Tageschart. An diesem stoppten die letzten beiden größeren Rücksetzer im März. Solle dieses Niveau nicht gehalten werden, dürfte der Index die Kurslücke bei 25.949 Punkten schließen.

Auf der Oberseite ist bei knapp 26.700 Punkten zunächst der Deckel drauf. Rückläufe dürften es bereits schwer haben, über 26.600 Punkte hinauszukommen. Gelingt wider Erwarten der Ausbruch über 26.695 Punkte, warten nur mehr zwei Ziele bzw Widerstände: 26.765 Punkte und das Allzeithoch bei 26.951 Punken. Über letzterer Marke wäre der Weg zur Oberseite frei.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.01.2019 - 03.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 03.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

