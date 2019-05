Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein lebendiger Einzelhandel ist das Herzstücks Hamburgs. Aber der wachsende Online-Handel wird unsere Innenstädte weiter verändern.



Steuervorteile für Online-Riesen abschaffen und die Entwicklung der Verkaufsflächen steuern? Die Politik muss auf allen Ebenen dringend handeln. Doch was soll sich konkret ändern?



Der Liberale Mittelstand e.V. Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein veranstaltet unter dem Titel "Rettet die Mö / Innenstadt Meetup" eine hochrangige Fachdiskussion, zu der Medienvertreter und weitere Interessierte hiermit herzlich eingeladen sind:



Rettet die Mö / Innenstadt Meetup WeWork Europa Passage Hermannstraße 13, 20095 Hamburg Dienstag, 7. Mai 2019, 17.30 Uhr



Diskussionsteilnehmer:



Brigitte Nolte, Geschäftsführerin Handelsverband Hamburg-Nord



Falko Drossmann, Leiter Bezirksamt Mitte, SPD



Dirk Hühnerbein, Head of Development, Unibail Rodamco-Westfield Germany



Prof. Dr. Götz Wiese, MIT Mittelstandvereinigung der CDU Hamburg



Moderation: Thomas Philipp Reiter, Vorsitzender Liberaler Mittelstand e.V. Hamburg/Schleswig-Holstein



Mit Bitte um Terminankündigung und Anmeldung: hamburg@liberaler-mittelstand.eu



OTS: Liberaler Mittelstand Bundesverband e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127650 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127650.rss2



Pressekontakt: Daniel Papcke Liberaler Mittelstand Hamburg Stv. Landesvorsitzender Tel. (0800) 80 77 200 E-Mail hamburg@liberaler-mittelstand.eu