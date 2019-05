Das einzige intelligente MPD-System der Branche mit über 3,5

Millionen Stunden MPD-Felddaten



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") stellt heute das

intelligente MPD-System Victus vor, eine Industry 4.0-Lösung, die

intelligente Steuerung, Geräteautomatisierung und die führende

technische Kompetenz einer globalen Engineering-Organisation bietet.

Victus basiert auf den Daten von mehr als 7.600 MPD-Einsätzen und

ermöglicht Bedienern und Bohrunternehmern, ihre Ziele in der Tiefsee,

an der Küste oder an Land mit bislang unerreichter Sicherheit und

geringeren Kosten zu erreichen.



Vitus ist der Beginn einer neuen MPD-Generation und vereint das

Wissen von jahrzehntelanger Erfahrung und Tausenden von weltweiten

Bohrungen in einem modernen System. Es integriert Bohrausrüstung für

Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Echtzeitanalysen der Bedingungen

im Bohrloch und schnelle automatisierte Reaktionen an einem zentralen

Ort. Mit einem exklusiven, zeitgeprüften Algorithmusmodell hält Vitus

den Bohrlochdruck präzise aufrecht und verbessert so die

Kontrollgrenze im primären Bohrloch. Victus enthält auch ein neues,

automatisiertes MPD-Riser-System für Bohrschiffe. Dadurch wird die

Auf- und Abbohrungszeit auf bislang unerreichte Werte verringert. Das

integrierte, kompakte und intelligente Riser-Design reduziert die

Installationszeit von zwei Tagen auf weniger als 20 Minuten.



"Victus ist eine bahnbrechende Entwicklung, die menschliche

Intelligenz mit Maschinenkommunikation kombiniert und MPD zu

unerreichten Höhen führt", so Anthony Spinler, Vice President von MPD

bei Weatherford. "Kunden können mit vollem Vertrauen bohren, als

hätten sie jederzeit fast unendliche Schlammgewichtsoptionen

verfügbar. Sie können die Bohrzeit reduzieren, die meisten

Gefahrensituation beim Bohren vermeiden und müssen den

Blowout-Preventer nur bei absoluter Notwendigkeit einsetzen."



Weatherfords Erfolgsbilanz - Fünf Jahrzehnte modernster

MPD-Leistung



Victus ist der Höhepunkt von mehr als einem halben Jahrhundert

Erfahrung mit MPD und ermöglicht schnelleres Bohren, geringere Kosten

und höhere Produktivität. 2018 hatten 98,2 % der MPD-Einsätze des

Unternehmens keinerlei unproduktive Zeit.



"Dies ist eine der höchsten Leistungswerte aller Produkt- oder

Serviceunternehmen. Unsere Mitarbeiter und das intelligente

Weatherford-Kontrollsystem liefern unseren Kunden

Echtzeitinformationen, sodass die richtigen Maßnahmen zur rechten

Zeit ergriffen und in allen Bohrlöchern optimale Ergebnisse erzielt

werden können", so Etienne Roux, President of Drilling and Evaluation

bei Weatherford.



Seit 1968 haben Ingenieure bei MPD mit Bedienern und

Bohrunternehmen zusammengearbeitet, um auch die schwierigsten

Herausforderungen zu meistern. Im Folgenden sind nur einige der

weltweit größten Erfolge des MPD-Unternehmens aufgeführt:



20.000 2 ÜBER 15 ÜBER 18

BARRELSCHLAMM ZUFLÜSSEINNERHALB STUNDEN MILLIONEN

EINGESPART VON EINGESPART USDGESPART

ONSHORE, STUNDENAUSGESTRÖMT OFFSHORE, TIEFSEE,

SAUDI ARABIEN OFFSHORE, ÄGYPTEN MEXIKO USA



Das Intelligente MPD Victus wird im Rahmen einer Präsentation am

Montag, 6. Mai 2019 um 11:00 bei der Offshore Technology Conference

(OTC) offiziell vorgestellt (Stand 1839).



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technik und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig, beschäftigt ca. 26.500 Mitarbeiter

und verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 700 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

www.weatherford.com oder besuchen Sie Weatherford auf LinkedIn

