Anlässlich ihres zehnten Geburtstages lobt die Berliner Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften zum kommenden Wintersemester zehn Jubiläumsstipendien für Erstsemester aus. Interessierte können sich bis zum 15. September für einen Studiengang einschreiben, teilte die Hochschule am Montag in Berlin-Tempelhof mit. Am 6. Mai 2009 hatte die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. die bundesweit erste Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin gegründet.



Nach dem Start mit einem Studiengang und 24 Studierenden wurde das Angebot stark ausgebaut. Heute haben Studierende die Wahl zwischen elf Bachelor- und Master-Studiengängen mit verschiedenen Schwerpunkten. Das Spektrum reicht von Pflegewissenschaften über Managementberufe im Sozial-, Gesundheits- und Non-Profit-Bereich bis hin zu Bevölkerungsschutz und internationaler Not- und Katastrophenhilfe. Aktuell studieren über 600 Studentinnen und Studenten an der Johanniter-Hochschule.



Prof. Dr. Georg Hellmann, Präsident der Hochschule für Humanwissenschaften:"Nie war der Bedarf an gut qualifizierten Kräften in helfenden Berufen höher als heute. Die Digitalisierung des Gesundheitssektors, demographische Veränderungen und der Klimawandel, der globale Krisen verursacht, sind die zentralen Herausforderungen für Organisationen, die sich um Menschen kümmern. Mit den Studiengängen der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften haben wir hierauf Antworten und bilden akademisch wie praktisch versierte Nachwuchskräfte aus."



Jubiläumsstipendien und "Umgekehrter Generationenvertrag"



Für das Jubiläumsstipendium können sich künftige Studierende bewerben, die sich bis zum 15. September 2019 für ein Studium an der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften einschreiben. Das Stipendium gewährt eine Förderung in Höhe von 100 Euro pro Monat über einen Zeitraum von einem Jahr. Über die Vergabe entscheidet das Los.



Für alle Studierenden bietet die Johanniter-Hochschule mit dem "Umgekehrten Generationenvertrag" der Chancen eG zudem eine soziale Form der Studienfinanzierung an. Während der Studienzeit werden Studierende hierdurch von den Semestergebühren befreit und müssen diese erst nach erfolgreichem Berufseinstieg und entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten zurückzahlen.



Studienangebot und Forschung



Das Angebot der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften richtet sich neben (Fach-) Abiturienten besonders an Berufstätige, die sich weiter qualifizieren wollen. Alle Studiengänge können auch in Teilzeit neben Beruf und Familie absolviert werden. Mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. als Träger und namhaften Kooperationspartnern wie der Berliner Universitätsmedizin Charité und den Vivantes Kliniken ist das akademische Studium von starkem Praxisbezug geprägt. An der Hochschule wird zudem in den Fachbereichen Pflege, Gesundheit und Soziales sowie Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geforscht. Aktuell lehren und forschen hier 15 Professorinnen und Professoren sowie über 40 Lehrbeauftragte mit Praxishintergrund.



Mehr Informationen gibt es unter www.akkon-hochschule.de.



